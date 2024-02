Infrastrutture sostenibili, Cdp investe 30 milioni e attrae i fondi pensione

I fondi pensione guardano alle infrastrutture sostenibili. Alcuni enti pensionistici sono entrati, infatti, nel fondo FOF di Cdp real asset per sostenere progetti legati al mondo delle infrastrutture. Di ieri la notizia che Concreto, fondo pensione per i lavoratori dell’industria del cemento, è entrato a far parte degli investitori del FOF dopo la sottoscrizione a novembre di quote da parte di Arco, fondo pensione del settore del legno. Contestualmente il Cda ha varato un investimento da 30 milioni...

