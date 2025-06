Ingegneria, a maggio mercato in ripresa: gare per 260,7 milioni (+62,4%)

Nel mese di maggio sono state pubblicate gare di progettazione per un valore di 260,7 milioni di euro, in crescita del 18,2% rispetto al precedente mese di aprile e in aumento del 62,4% rispetto allo stesso mese dell’anno prima. Lo comunica l’Oice, associazione delle società di ingegneria, nel consueto bollettino mensile sul mercato pubblico. Il valore registrato a maggio include 250,8 milioni di euro di gare per servizi di ingegneria e architettura e 9,9 milioni di euro stimati per la progettazione...

