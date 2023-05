Ingegneria, ricavi e portafoglio ordini in crescita per Politecnica nel 2022 di Mau.S.

L'assemblea dei soci approva il bilancio 2022 con un fatturato di 25 milioni. Acquisite 55 nuove commesse per 33,58 milioni. Federzoni confermata presidente









Fondamentali di bilancio in forte crescita per Politecnica nel 2022. L'assemblea dei soci dell'engineering emiliana ha approvato il bilancio 2022 e nominato il nuovo consiglio di amministrazione confermando la presidenza di Francesca Federzoni, che ricopre il ruolo dal 2011, anche per il prossimo triennio.

I dati, particolarmente postivi, arrivano nel cinquantesimo anno dalla fondazione della società. Il fatturato complessivo supera quota 25 milioni di euro «con il 28% di redditività», sottolinea ...