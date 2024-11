Inhouse e indagini di mercato per locazioni passive, la decisione spetta al giudice ordinario

La partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società inhouse, che resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato e alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nel caso di procedure caratterizzate da trasparenza e pubblicità per il reperimento di un immobile in locazione da adibire alla propria attività istituzionale.

Lo ha stabilito la Cassazione a Sezioni unite con la sentenza n. 23453/2024.

Il fatto

La vicenda ha preso le...