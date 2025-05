Insanabile l’abuso con cambio di destinazione in area vincolata

Non sanabile l’ampliamento e la trasformazione (con cambio di destinazione d’uso) di una soffitta, situata in area vincolata, in abitazione. È quanto emerge da una sentenza del Tar Lazio, la n. 8692/2025, relativa al ricorso presentato da una persona contro il diniego espresso da Roma Capitale.

La vicenda inizia nel dicembre 2004 quando la ricorrente chiede il il condono degli abusi...