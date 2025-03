Insanabile l’abuso realizzato nella zona di rispetto cimiteriale

Non sanabile l’opera realizzata senza autorizzazione in area sottoposta a vincolo cimiteriale. È quanto emerge da una sentenza del Tar di Venezia, la numero 163/2025 in merito al ricorso di una persona contro il Comune di Venezia e il ministero della salute, per il diniego espresso dal Comune relativo alla richiesta di condono relativa di un immobile realizzato a 40 metri dal cimitero.

La vicenda inizia quando il Comune di Venezia respinge istanza di condono per due due unità residenziali «situate...