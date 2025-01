Insanabile l’ampliamento realizzato a meno di 30 metri dall’autostrada

Non sanabile l’abuso realizzato a meno di 30 metri dall’autostrada e quindi nella fascia di rispetto. È quanto ha ribadito una sentenza del Tar di Latina, la numero 5/2025 che ha respinto il ricorso di una persona che aveva presentato istanza di concessione in sanatoria al comune di Fondi per un ampliamento che portava l’edificio a una distanza di 27,5 metri dall’autostrada.

La vicenda era iniziata quando il proprietario aveva impugnato il parere negativo reso dall’Azienda Strade Lazio s.p.a. sulla...