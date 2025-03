Insanabili le opere realizzate entro 150 metri dalla battigia

Il vincolo di inedificabilità entro i 150 metri dalla battigia rende insanabile qualsiasi opera abusiva, ad eccezione di quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della medesima legge regionale n. 78/1976 e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976. Inoltre, in caso di abuso e mancata demolizione delle opere, come disposto dall’ordinanza, legittima la sanzione da 20 mila euro.

È quanto emerge da una sentenza del Tar di Palermo, la numero 489/2025 relativa...