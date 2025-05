Insanabili veranda e «gabbiotto» realizzati senza autorizzazione

Non sanabile veranda e gabbiotto realizzati senza autorizzazione in area sottoposta a vincoli. È quanto emerge dalla sentenza pronunciata dal Tar del Lazio, la numero 8831/2025 relativa al ricorso di una persona che aveva impugnato il diniego espresso da Roma Capitale. La vicenda inizia nel settembre 2021 quando la ricorrente impugna, «unitamente al preavviso di diniego del 30 novembre 2016, la determina» con cui il Comune respinge l’istanza di condono presentata nel 2004 per alcuni «abusi realizzati...

