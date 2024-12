Investimenti e attuazione del Pnrr per crescere

L’effetto sulla crescita della manovra che affronta il rush finale alla Camera è dello 0,2% e l’anno che sta per chiudersi, con l’«elevata incertezza» sul Pil del quarto trimestre evidenziata dal Centro studi di Confindustria, si avvia a centrare una crescita nei dintorni dello 0,5%, come prevedono Istat, Ocse e Banca d’Italia, la metà di quanto stimato dal Governo, anche se poi si riuscirà a raggiungere lo 0,7% grazie al conteggio delle quattro giornate lavorate in più. Se non cambiano per questo...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi