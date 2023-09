Isola d'Elba, appalto da 16,5 milioni per realizzare una nuova scuola a Portoferraio di Alessandro Lerbini

Prevista la cessione di beni immobili di proprietà della Provincia di Livorno a titolo di parziale corrispettivo per un valore di 6 milioni









Opere di edilizia scolastica all'isola d'Elba. La Provincia di Livorno ha pubblicato il bando, finanziato dall'Unione europea con fondi Next Generation Eu - Pnrr - per la realizzazione di una nuova scuola per l'Isis Foresi-Brignetti nel comune di Portoferraio.

La gara, dal valore di 16.528.767 euro, riguarda la costruzione di aule, laboratori, uffici amministrativi e spazi comuni, palestra e campo polivalente all'aperto. La gara sarà assegnata con il criterio del prezzo più basso utilizzando il metodo...