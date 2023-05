Isolamento termico, dalla Puglia arrivano i pannelli a base di paglia di riso di Vincenzo Rutigliano

La soluzione brevettata da Green Tech Industry, start up di Bari, entrerà in produzione nelle prossime settimane









Pannelli termoisolanti realizzati con paglia di riso fornita dalle risaie del nord Italia, miscelata con fibre termofusibili, utili per l'isolamento termico a cappotto per edifici, dal ciclo di vita compreso tra 30 e 40 anni e dalla forte resistenza al fuoco. Su questa alternativa ai pannelli realizzati in prodotti petrolchimici, come il polistirolo e le fibre chimiche, lavorano da due anni quattro giovani ingegneri e tecnici della Green Tech Industry, una start up nata a Bari, a marzo 2022, che ...