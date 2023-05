Italia nel mirino Ue su contratti a tempo determinato nella Pa e lavoro stagionale di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci

L’Italia è finita nel mirino di Bruxelles sull’impiego del lavoro stagionale, per l’abuso dei contratti a tempo determinato nella Pa e per l’accesso delle persone con disabilità a prodotti e servizi chiave come telefoni e computer.

Iniziamo dalla procedura d’infrazione avviata dalla Commissione Ue nei confronti dell’Italia e di altri nove Paesi (Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo) con l’invio di lettere di costituzione in mora per non aver pienamente...