L’accatastamento non basta a certificare il completamento delle opere in una istanza di condono

L’accatastamento, così come il pagamento delle imposte (Imu, Tasi e tari) e il pagamento della rata di oblazione, oltre che l’allacciamento Enel non bastano a certificare il completamento delle opere in una istanza di condono di un edificio abusivo. E’ quanto emerge da una sentenza pronunciata dal Tar di Palermo, la numero 02343/2024 in merito al ricorso di una persona che aveva impugnato il diniego all’istanza di concessione in sanatoria di un edificio realizzato oltre il termine del 31 marzo 2003...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi