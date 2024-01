L’agibilità ferma il bonus ricostruzione

Il superbonus ricostruzione «intende agevolare i contribuenti che sostengono spese per interventi per la ricostruzione di edifici che risultino inagibili a causa di eventi sismici verificatesi, a far data del 1° aprile 2009, nei Comuni dei territori dove si stato dichiarato lo stato di emergenza». Per questo motivo, «in assenza della condizione di inagibilità dell’edificio oggetto di intervento, la predetta disposizione non può trovare applicazione». Nel caso in cui, allora, l’agibilità di un immobile...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi