L’Ance stronca la manovra: tagli alle opere, niente proroga Dl aiuti e zero fondi alla casa

La manovra di bilancio non piace ai costruttori. E sarebbe difficile pretendere il contrario. Il maxi fondo per interventi di ricostruzione da 24 miliardi partirà dal 2027, il “Piano Casa Italia” è senza fondi. Bene, ma cosa si mette nel piatto oggi? Poco, dal punto di vista dei costruttori dell’Ance. La presidente dell’Associazione, Federica Brancaccio, è stata ascoltata il 4 novembre dalle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato e ha sintetizzato alcuni elementi che non fanno ben sperare...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi