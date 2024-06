La Cassazione nega ancora l’esenzione Imu per l’attività didattica

Il 1° luglio scade il termine di presentazione della dichiarazione IMU enti non commerciali, recentemente “rinnovata” con il decreto 24 aprile 2024, ma non nella parte in cui riconosce l’esenzione per gli immobili utilizzati per attività didattica nel caso in cui il corrispettivo medio percepito dall’ente non commerciale (Cm) sia inferiore al costo medio per studente (Cms) pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e dell’Università e della Ricerca.

Il criterio del raffronto...