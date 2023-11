«La direttiva case green reclamerà 150mila lavoratori specializzati» di Flavia Landolfi

L’allarme dei giovani costruttori dell’Ance, oggi in convegno a Roma









Investire sulla formazione per rispondere al fabbisogno di manodopera che il settore delle costruzioni reclama da tempo. Con numeri da capogiro che il sistema non riesce a sostenere. Nel prossimo biennio saranno necessari 54.000 operai e oltre 10.500 impiegati in più, per un totale di 65.000 addetti, solo per ricoprire il fabbisogno occupazionale generato dagli investimenti aggiuntivi del Pnrr», spiega Angelica Krystle Donati, presidente di Ance giovani che oggi a Roma aprirà i lavori del 23° congresso...