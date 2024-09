La frenata del settore delle costruzioni pesa sul comparto degli imballaggi in legno

Il rallentamento dell’industria manifatturiera, in Italia e in Europa, pesa anche sul settore degli imballaggi in legno, da sempre cartina di tornasole per lo stato di salute dell’industria. Ma anche il depotenziamento dei bonus fiscali sulla casa si sta facendo sentire sulle aziende del comparto, che nel 2023 (secondo le rilevazioni del Centro Studi FederlegnoArredo) ha registrato un crollo del 22,8% nel fatturato alla produzione, tornato sotto ai livelli del 2021, a quota 2,1 miliardi di euro....