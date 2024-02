La buona fede dei lottizzandi non salva la lottizzazione abusiva (e non ferma il Comune)

Nessuna possibilità per i lottizzandi in buona fede di fermare l’azione del Comune contro la lottizzazione abusiva. Con una recente ordinanza, il Tar Palermo ha respinto l’istanza di alcuni lottizzandi volta a sospendere l’ordinanza dell’ente locale per fermare subito i lavori dopo la scoperta di una vasta lottizzazione abusiva (in forma sia cartolare che materiale) nel comune siciliano. I giudici del Tar Palermo hanno escluso nettamente qualsiasi fumus boni iuris dei richiedenti, per una serie di...

