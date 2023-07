La mancata indicazione del riferimento normativo blocca la cessione di di Marco Zandonà

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto









La domanda del lettore: Sono titolare di una piccola impresa artigiana; ho eseguito e fatturato un lavoro edile e il committente ha fruito dello sconto in fattura, cedendomi il credito, il quale è già sul mio cassetto fiscale. Sulle fatture ho indicato la dicitura «Bonus edilizio 50% con sconto in fattura», senza specificare l'articolo 121 del Dl 34/2020. Ho applicato lo sconto del 50% sull'importo totale ricevuto da parte del committente, e ai bonifici è stata applicata la ritenuta dell'8 per cento...