La nomina del segretario comunale in commissione di concorso crea conflitto d'interessi se ricorrono «gravi ragioni di convenienza» di Manuela Sodini

Link utili Anac, parere del 22 febbraio 2023 n. 353 Nota

Questa la sintesi del parere rilasciato da Anac a un ente locale









La partecipazione del segretario comunale alla commissione giudicatrice di concorso pubblico può configurare un'ipotesi di conflitto di interessi in tutti i casi in cui ricorrano "gravi ragioni di convenienza" per cui è opportuno che il funzionario pubblico si astenga dall'esercizio della funzione amministrativa al fine di evitare potenziali danni di imparzialità. Questa la sintesi che si può trarre dal parere rilasciato da Anac a un ente locale.

Un Comune si è rivolto ad Anac per chiedere se possa...