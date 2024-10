La nuova legge sulla concorrenza parte dalla Camera con il nodo tassisti

È iniziato ieri il percorso parlamentare del ddl Concorrenza con il colpo di pistola delle prime audizioni in Commissione ambiente della Camera, in gran parte incentrate sul nodo taxi e Ncc. In ballo c’è l’articolo 22 del disegno di legge che rende attuativo a suon di sanzioni il Registro elettronico nazionale dei trasporti (Rent) rimasto per anni nei cassetti, resuscitato dal ministro Salvini prima dell’estate e oggetto di una circolare operativa lo scorso 9 settembre. Il ddl fa un passo ulteriore...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi