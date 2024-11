La Regione Puglia appalta nuovi uffici e archivio generale per 25,3 milioni

La Regione Puglia manda in gara i lavori di realizzazione del nuovo edificio per uffici e archivio regionale generale, con relative forniture, in via Gentile a Bari, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il valore delle opere ammonta a 25.367.204 euro. Le offerte dovranno pervenire entro il 23 dicembre.



