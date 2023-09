La Sicilia avvia i bandi di gara per il trasporto pubblico locale di Nino Amadore

Valore potenziale 500 milioni. L’assessorato ha già definito i servizi minimi da mandare in appalto mentre l’Isola verrebbe divisa in quattro bacini









Cantiere aperto in Sicilia per arrivare a pubblicare i bandi di gara per l'assegnazione delle concessioni per il servizio di trasporto pubblico locale. A dare la spinta - possiamo dire definitiva - è stata l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che nella seduta del 18 luglio ha deliberato un documento che contiene osservazioni sulle criticità concorrenziali che derivano dalla mancata previsione e adozione di procedure a evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico...