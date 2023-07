La Sicilia va a fuoco ma i Comuni non aggiornano il catasto incendi di Nino Amadore

I terreni colpiti non iscritti nel registro roghi possono essere nuovamente utilizzati. Dualismo nella gestione dei roghi fra Corpo Forestale e Protezione Civile









«Quello che è accaduto in questi giorni è l'esito ultimo di decenni di decisioni, di scelte, di gesti, di omissioni. La responsabilità di questo disastro ricade certo su chi ha avuto in mano la cosa pubblica, sulla politica». Sono le parole di Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, in un messaggio sugli incendi di questi giorni. Un duro atto di accusa che non risparmia nessuno. Non è l'unico, ovviamente su un fronte ampio di cittadini attoniti di fronte al disastro. Difficile dargli torto. In ...