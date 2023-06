La stagionalità della serra si prova con la sua effettiva rimozione di Massimo Frontera

Il Consiglio di Stato: per rientrare nell'edilizia libera, non basta realizzare la serra in modo che sia rimovibile ma occorre provare la sua rimozione stagionale









Per rientrare nella classificazione di edilizia libera la serra stagionale al servizio di un'attività agricola deve essere realizzata senza ricorso alla muratura e utilizzando invece materiali ed elementi che consentano la rimovibilità, al fine di non caratterizzare il paesaggio in modo permanente. Questa caratteristica rappresenta una precondizione iniziale necessaria a inquadrare il manufatto nella categoria dell'edilizia libera; ma non basta: è necessaria anche una seconda fondamentale caratteristica...