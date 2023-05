Serra fotovoltaica, ok alla tariffa premiante anche senza tamponatura fissa di Massimo Frontera

Il Consiglio di Stato accoglie l'appello di un agricoltore cui è stata negata l'agevolazione da parte del Gse











La serra fotovoltaica che non prevede tamponatura fissa e ancoraggi stabili per le coperture laterali telonate amovibili conserva la sua natura di serra fotovoltaica e non può essere considerata una struttura frangisole. Il Consiglio di Stato ha recentemente ribaltato la sentenza del Tar Lazio che aveva respinto l'appello di un agricoltore il quale aveva realizzato una serra fotovoltaica con pareti perimetrali amovibili e aveva chiesto al Gse il riconoscimento dell'apposita tariffa incentivata. Nel...