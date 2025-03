La Tari permette di cumulare i bonus nazionali e locali

Dal 1° gennaio 2025 si applica il bonus sociale rifiuti previsto dall’articolo 57-bis, comma 2 del Dl 14/2019. Con il Dpcm 21 gennaio 2025 (Nt+ Enti locali & Edilizia del 17 marzo) sono stati individuati i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate.

Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto a un’unica fornitura degli...