La telecamera antifurto non è abusiva ma la visuale pubblica va oscurata

In un comune della Basilicata il proprietario di una casa ha ricevuto un’ordinanza di rimessione in pristino per alcuni interventi considerati abusivi dall’ente locale. Tra questi anche l’installazione di quattro telecamere, di cui una montata a sbalzo sulla recinzione della proprietà e con un angolo visuale che superava la porzione di aree privata. L’interessato ha fatto ricorso al Tar Basilicata contro l’ordinanza comunale e, per quanto riguarda la contestazione delle telecamere, il primo giudice...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi