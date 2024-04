Tolleranze edilizie, il 2% si applica al singolo appartamento e non al fabbricato

In attesa di capire quale sarà il nuovo limite che il governo prevederà sulle tolleranze edilizie indicate all’articolo 34-bis del Dpr 380 - sembra si stia ragionando sul 5% - il Consiglio di Stato conferma che il vigente limite del 2% va riferito al singolo appartamento e non all’intero fabbricato. Come è noto, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato entro la fine di maggio un testo normativo (al momento, l’idea prevalente è quella del decreto legge) per modificare il Dpr 380...

