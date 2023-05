Laboratori Marconi vince la gara per rifare il catasto del sottosuolo di Andrea Biondi

Aggiudicato da Infratel, a livello nazionale, lo sviluppo software, manutenzione evolutiva e correttiva per il Sistema informativo delle infrastrutture (Sinfi)









Alle spalle c’è il modello Bologna, con il Comune partito come apripista anni fa nella mappatura di reti e infrastrutture nel sottosuolo, chiudendo il cerchio prima di tante altre città. Non a caso l’allora Metroweb – società della fibra wholesale poi confluita in Open Fiber – scelse il capoluogo emiliano fra i primi in cui sbarcare dopo Milano.

Alla Laboratori Guglielmo Marconi ora spetterà rimettere mano – a livello nazionale – al Sinfi. Alla società attiva nello sviluppo di soluzioni e nell’erogazione...