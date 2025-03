Lamezia Terme, project financing da 63,8 milioni per il servizio energia aeroportuale

Project financing da 63,8 milioni per l’aeroporto di Lamezia Terme. Sacal affida un contratto di rendimento energetico e servizio energia, in regime di concessione, comprensivo di progettazione, realizzazione, gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché della gestione energetica del sistema impiantistico a servizio del complesso aeroportuale. Il termine per partecipare alla procedura scade il 4 giugno.



Finanza di progetto anche per Cineca - Consorzio interuniversitario...