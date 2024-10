Lavori all’estero, a Politecnica la direzione lavori del maxi-ponte in Guyana

È il team della società italiana Politecnica Building for Humans a dirigere i lavori della più grande opera strategica infrastrutturale della Guyana: il New Demerara River Bridge riunirà le due sponde dell’omonimo fiume che attraversa e divide in due la capitale di Georgetown e la nazione sudamericana. La nuova opera, la cui costruzione è in corso, sostituirà l’obsoleto ponte galleggiante, il Demerara Harbour Bridge, risalente agli anni ’70 che collega le due sponde del fiume alla foce e risulta ...

