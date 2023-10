Lavori ferroviari, Fillea: problema serio su qualità dei controlli e subappalti di El&E

Il sindacato: dal 2018 ad oggi si è rigistrato in media un infortunio grave ogni 57 giorni e un incidente mortale ogni 115 giorni









«Dal 2018 ad oggi, negli appalti ferroviari, ogni 57 giorni vi è un infortunio grave, ogni 115 giorni un morto, decine sono gli incidenti evitati per un soffio. C’è un problema serio di qualità nei controlli, ma anche e soprattutto di qualità lungo la filiera degli appalti e subappalti, con lavoratori spesso sotto inquadrati, poco formati, con orari, tempi e modalità di intervento fuori controllo. Per questo servono oggi scelte radicali se vogliamo evitare altre stragi». Lo afferma in una nota il segretario generale della Fillea Cgil Alessandro Genovesi, a un mese dall’incidente di Brandizzo, in cui hanno perso la vita cinque operai. «Al riguardo - prosegue Genovesi - registriamo da parte di Rfi una disponibilità ad entrare di più e meglio nel merito, anche aggiornando il protocollo in essere sugli appalti edili. Dobbiamo dirci senza ipocrisie però quello che si può migliorare sui tempi di interruzione, come riportare gli appalti ad una logica di efficienza e di specializzazione e non di mero risparmio sui costi e alla fine, anche indirettamente, sulla sicurezza. Occorre evitare che la logica dei tempi ridotti all’osso e del massimo ribasso lungo la catena degli appalti e subappalti continui ad alimentare un modo di lavorare sbagliato e rischioso». Tra le altre cose il sindacato propone di eliminare il ricorso al subappalto e investire di più su controlli, «anche istituendo, come proposto insieme alla Filt Cgil e alla Cgil, una società ad hoc dedicata esclusivamente a questo».