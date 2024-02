Lavori urgenti in piccoli comuni, in arrivo 50 milioni di fondi Mit in tre anni

Per realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti, è stato istituito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, con una dotazione di 18 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 12 milioni di euro per il 2025. Il Fondo è finalizzato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali di importo non superiore a 150mila euro. «Il decreto ministeriale...

