Le costruzioni (e il Superbonus) hanno trainato il Pil del Mezzogiorno e nazionale

Il Superbonus ha fatto sentiere il suo effetto sulle costruzioni e sul Pil nazionale, ma non in modo omogeneo. Secondo l’Istat nel 2023, a fronte di una crescita del Pil nazionale dello 0,9%, l’incremento nel Mezzogiorno è stato dell’1,3% e dell’1% nel Nord-ovest, mentre la crescita si è fermata allo 0,8% nel Nord-est mentre è stata ancora più bassa nelle regioni del Centro (+0,5%). Ma soprattutto, non ci sono dubbi che il motore principale di questa crescita sia stato il settore delle costruzioni...

