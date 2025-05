Le Province a Salvini: «Subito tavolo anti tagli»

Alla Città metropolitana di Roma i tagli della manovra cancellano 13 dei 18,5 milioni destinati fra quest’anno e il prossimo agli investimenti sulle strade. A Milano la forbice colpisce 8,1 milioni su poco meno di 11,6, e a Napoli sottrae 9,2 dei quasi 13,2 milioni previsti in origine. Ma anche nelle Province più piccole, come Crotone che perde 1,8 milioni su 2,6 o Biella che ne cede oltre 1,7 su 2,5, l’effetto è in proporzione identico.

Perché le mosse attuate fra legge di bilancio e Milleproroghe...