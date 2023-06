Lecce, gara Italferr da 140 milioni per potenziare la sicurezza sulle linee ferroviarie di Alessandro Lerbini

Più sicurezza sulle linee ferroviarie del Salento. Italferr ha pubblicato il bando, dal valore di 140.774.732 euro (di cui 44 milioni per la manodopera), per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di adeguamento delle linee 3-4-5-6-7 della rete Fse ai principi di sicurezza del decreto Ansf 4/2012.

In particolare la gara riguarda l'implementazione del sistema di distanziamento treni (Sdt) basato su tecnologia Ertms L2 stand alone per applicazioni su linee convenzionali...