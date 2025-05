Legge concorrenza, intesa con la Ue per un testo leggero

Sono già lontani i tempi in cui la legge annuale per la concorrenza finiva per accogliere interventi nei più disparati campi dell’economia. Il nuovo provvedimento allo studio del governo sarà particolarmente leggero, come di fatto concordato nelle settimane scorse con i funzionari della Commissione europea.

Si tratta di un disegno di legge, coordinato dal ministero delle Imprese e del made in Italy, che dovrebbe essere esaminato dal consiglio dei ministri nell’arco di qualche settimana, una volta ...