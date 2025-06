Terzo mandato, apertura di Fdi e Fi

«Abbiamo ribadito che non c’è una preclusione ideologica ad affrontare il tema del terzo mandato se viene posto dalle Regioni. Se le regioni pongono questo tema ne parliamo». Quando parla l’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, gli interlocutori appizzano le orecchie: si sa, è come se parlasse Giorgia Meloni in persona. E allora, che succede? Dopo aver impugnato la legge campana pro terzo mandato per il dem Vincenzo De Luca e averne ottenuto la bocciatura ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi