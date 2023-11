Legittimo il licenziamento del dipendente pubblico che va in pausa pranzo senza timbrare il cartellino di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

È falsa attestazione non solo l’alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze

È falsa attestazione non solo l'alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche il non registrare le uscite interruttive del servizio. Dunque, può incorrere nel licenziamento non solo chi timbra il cartellino o se lo fa firmare da un collega e poi non è sul posto di lavoro, ma anche chi, dopo essere entrato in ufficio, ne esce nella pausa pranzo senza neanche preoccuparsi di timbrare l'uscita. È quanto chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 30418...