Legittimo il licenziamento se durante il congedo parentale si svolge altra attività lavorativa

La posizione di mera soggezione del datore di lavoro (data dal fatto che non può limitarne unilateralmente la fruizione) nonché il sacrificio imposto alla collettività in relazione ai costi sociali ed economici, legittima il licenziamento del dipendente qualora durante la fruizione del congedo parentale si adoperi ad una diversa attività lavorativa. Si può così sintetizzare la decisione della Corte di cassazione, sezione Lavoro civile, espressa nella sentenza n. 2618/2025, depositata in cancelleria...

