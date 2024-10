Licenziamento legittimo se ci si assenta senza timbrare, tollerata la pausa caffè

Per il dipendente pubblico uscire dall’ufficio per fare shopping senza timbrare il cartellino può costare il licenziamento mentre la cosiddetta pausa caffè può non essere passibile di un così grave provvedimento; è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26938, del 17 ottobre 2024.

Nel caso in esame, un dipendente regionale è ricorso in Cassazione avverso la sentenza...