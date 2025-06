Lo stato legittimo post Dl casa evita l’onere di provare il titolo edilizio risalente

Nel 2023 un comune siciliano ha notificato un’ordinanza di demolizione al proprietario di un immobile realizzato in base a un progetto di ricostruzione di precedente edificio degli anni Quaranta; il progetto in questione era stato approvato dal comune nel 1960. Dopo oltre 60 anni e dopo quattro passaggi di mano, il comune, non avendo rinvenuto in archivio il titolo edilizio di allora, ha messo in dubbio la legittimità dell’immobile, ribaltando sull’attuale proprietario l’onere di provare l’autorizzazione...