Luoghi della cultura, le indicazioni del Mic per la tutela delle opere in caso di incendio e non solo Dal ministero della Cultura arrivano le linee guida - rivolte a musei, archivi, biblioteche, esposizioni e attività in edifici tutelati - per la redazione dei piani di limitazione dei danni ai beni culturali in caso di incendio e di altri rischi naturali o causati dall’uomo