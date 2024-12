Mai condonabile l’abuso ultimato dopo l’invio dell’istanza

Il sopralluogo effettuato a seguito di una domanda di condono presentata nel 1986 da un residente in un comune della Sardegna ha rivelato che erano ancora in corso i lavori per l’abuso oggetto dell’istanza. Dopo oltre 30 anni, nel 2019, il Comune ha comunicato il dinego all’istanza di condono, che l’interessato ha impugnato di fronte al Tar Sardegna sostenendo, tra le altre cose, che la domanda di condono dovesse ritenersi accolta per silentium. Il ricorrente riferisce infatti che una sentenza del...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi