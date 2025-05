Maire, nuovi ordini per 1,1 miliardi per Tecnimont e KT

Nuove commesse, per un totale di 1,1 miliardi di dollari per Maire. Il gruppo ha annunciato che le proprie controllate Tecnimont e Kt-Kinetics Technology si sono aggiudicate nuovi contratti relativi ad attività di ingegneria, procurement e costruzione per la realizzazione di un progetto di trattamento gas, e servizi di ingegneria per lo sviluppo di impianti di biocarburanti. Questi progetti sono stati aggiudicati da parte di clienti in Asia Centrale ed Europa.



Proprio il tema del portafoglio ordini...

