Maltempo e alluvioni, conta dei danni in Emilia-Romagna di Ilaria Vesentini

Due vittime per la calamità che ha colpito il Centro Italia - Il Governatore Bonaccini: «Chiederemo lo stato di emergenza»









Centinaia di persone evacuate, due vittime per il crollo di una casa nell’Imolese e l’esondazione del fiume Senio nel Ravennate, treni fermi e scuole chiuse tra Faenza e Forlì, Statale Adriatica chiusa, traffico paralizzato a Bologna, aeroporto Marconi in black out per due ore e danni ingenti a imprese e all’agricoltura, con migliaia di ettari di campi sott’acqua e oltre il 70% della produzione persa nelle zone colpite, secondo le prime stime di Confagricoltura, Cia e Coldiretti.

A un mese e mezzo...