Mancata dichiarazione del subappalto necessario, il principio di risultato viene in soccorso dell’impresa

Nel caso del subappalto così detto “necessario” – cioè quello cui il concorrente deve obbligatoriamente ricorrere per colmare un proprio deficit di qualificazione - è illegittimo il provvedimento di esclusione del concorrente stesso per una non puntuale indicazione in sede di offerta sulla volontà di ricorrere al subappalto. Infatti, a fronte di una dichiarazione non chiara in merito all’intenzione di ricorrere al subappalto, la stazione appaltante ha l’obbligo di attivare il soccorso istruttorio...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi